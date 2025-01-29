Açık 6.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 29.01.2025 10:21

TCMB yılın ilk enflasyon raporunu 7 Şubat'ta açıklayacak

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yılın ilk enflasyon raporunu 7 Şubat'ta İstanbul'da açıklayacak.

TCMB yılın ilk enflasyon raporunu 7 Şubat'ta açıklayacak

TCMB'den yapılan duyuruya göre, Başkan Fatih Karahan, Enflasyon Raporu 2025-I'in tanıtımı amacıyla 7 Şubat Cuma günü saat 10.30’da İstanbul Finans Merkezi TCMB yerleşkesinde bilgilendirme toplantısı düzenleyecek.

Fiziksel ortamda yapılacak toplantı, TCMB'nin internet sitesinden ve bankanın X sosyal medya platformu ile YouTube hesaplarından canlı yayınlanacak.

TCMB, 2024 yılının 4. Enflasyon Raporu toplantısında 2024 ve 2025 yıl sonu enflasyon tahminlerini sırasıyla yüzde 44 ve yüzde 21 olarak yukarı yönlü güncellemiş, 2026'da ise yüzde 12'ye gerileyeceğini öngörmüştü.

ETİKETLER
Merkez Bankası Enflasyon Ekonomik Düzenlemeler
Sıradaki Haber
Borsa güne 10.140,22 puandan başladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:02
Güney Kore'de yangın çıkan uçakta yaralananların sayısı 7'ye yükseldi
10:57
Ankara'da evde doğal gaz patlaması
10:52
İsrail ordusu, Batı Şeria'nın Tulkerim kentinde Filistinlilere ait bir evi yıktı
10:39
Yedek subay ve astsubay adayları ile erlerin sınıflandırma sonuçları belli oldu
10:52
Savunma sanayiindeki stratejik parçaların imalatı için bilimsel altyapı hazırlanıyor
10:33
BM: İsrail'in zorla yerinden ettiği 376 binden fazla Filistinli Gazze'nin kuzeyine döndü
Öğretmenin antika tutkusu emekliliğinde mesleği oldu
Öğretmenin antika tutkusu emekliliğinde mesleği oldu
FOTO FOKUS
ABD'nin Alaska eyaletinde F-35 savaş uçağı düştü
ABD'nin Alaska eyaletinde F-35 savaş uçağı düştü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ