VakıfBank'tan yapılan açıklamaya göre, banka yılın ilk yarısında aktif büyüklüğünü geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 76 oranında artırarak 1,3 trilyon liraya yükseltti.

Nakdi ve gayrinakdi krediler aracılığıyla milli ekonomiye 965 milyar lira destek veren banka, yılın ilk yarısında ulaştığı 13 milyar 648 milyon lira brüt karından 3 milyar 629 milyon lira vergi karşılığı ayırarak, 10 milyar 19 milyon lira net kar elde etti.

Banka ayrıca yılın ikinci çeyreğinde ilave 2 milyar lira serbest karşılık ayırarak, toplam serbest karşılıklarını 4 milyar liraya yükseltti.