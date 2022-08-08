BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 44,56 puan artarken, toplam işlem hacmi 46,8 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,41 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 2,05 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 7,07 ile spor, en çok kaybettiren ise yüzde 0,81 ile gayrimenkul yatırım ortaklığı oldu.

Analistler, açıklanan şirket karlılıklarının genel olarak beklentileri aşması ile pay piyasalarında yükseliş eğiliminin korunduğunu bildirdi.