Uyuşturucu ve kaçakçılığa geçit yok: 4,8 milyonluk yakalama

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat birimleri, 2026 yılında kaçakçılıkla mücadele çalışmalarını ülke genelinde kararlılıkla sürdürüyor. Modern teknolojiler, gelişmiş analiz teknikleri ve uzman kadrolarla yürütülen operasyonlar kapsamında önemli başarılar elde edildi.

Bakanlık birimlerince 2026 yılı Mart ayında gerçekleştirilen operasyonlarda, 550 farklı olayda toplam 4 milyar 878 milyon lira değerinde ticari eşya ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Operasyonlar sonucunda 2,4 ton uyuşturucu maddenin yanı sıra 121 bin 504 adet makine aksamı, 632 bin 520 adet elektrik-elektronik eşya ve 256 bin 397 adet tıbbi malzeme yakalandı. Ayrıca tıbbi malzemeden akaryakıta, tekstil ürünlerinden tarihi eserlere kadar geniş bir yelpazede kaçak eşya ele geçirildi.

İlk üç ayda yüzde 72 artış

Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü verilerine göre, 2026 yılının ilk üç ayında toplam 1.694 operasyon gerçekleştirildi. Bu rakam, bir önceki döneme göre yüzde 72 artışa işaret ederken, operasyonlar sonucunda 21 milyar 843 milyon lira değerinde kaçak eşya ve uyuşturucu madde yakalandı.

Söz konusu dönemde 7,2 ton uyuşturucu madde ele geçirilirken, 347 bin 887 adet tıbbi malzeme, 859 bin 506 adet elektrik-elektronik eşya ve 98 bin 118 adet tarım ve hayvancılık ekipmanı da yakalamalar arasında yer aldı.

Ele geçirilen uyuşturucu maddelerin tamamının imha edildiği bildirildi.

“7 gün 24 saat mücadele sürüyor”

Cumhurbaşkanlığınca 2026 yılının “Aile ve Nüfus On Yılı” ilan edilmesi doğrultusunda çalışmalarını sürdüren ekipler, toplum sağlığını tehdit eden unsurlara karşı mücadelesini aralıksız sürdürüyor.

Gümrükler Muhafaza ekiplerinin, özellikle gençlerin fiziksel ve psikolojik gelişimini tehdit eden uyuşturucu ve kaçak ürünlere karşı 7 gün 24 saat görev başında olduğu vurgulandı.