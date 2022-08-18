Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Haziran 2022 dönemine ilişkin Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verilerini açıkladı.

Buna göre, haziranda geçen yıl sonuna kıyasla Türkiye'nin yurt dışı varlıkları yüzde 2,5 azalışla 281 milyar dolar, yükümlülükleri yüzde 7,1 düşüşle 503,5 milyar dolar oldu. Böylece, Türkiye'nin yurt dışı varlıkları ile yükümlülüklerinin farkı şeklinde tanımlanan net UYP, haziranda eksi 222,4 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Net UYP, 2021 sonunda eksi 253,5 milyar dolar düzeyinde bulunuyordu.

Rezerv varlıklar kalemi haziranda 2021 sonuna kıyasla yüzde 11,5 azalarak 98,3 milyar dolara gerilerken, diğer yatırımlar kalemi yüzde 2,5 artarak 124,7 milyar dolara yükseldi. Bu dönemde diğer yatırımlar alt kalemlerinden bankaların yabancı para ve Türk lirası cinsinden efektif ve mevduatları yüzde 2,2 artışla 52,7 milyar dolara çıktı.

Doğrudan yatırımlar (sermaye ve diğer sermaye), piyasa değeri ile döviz kurlarındaki değişimlerin de etkisiyle haziranda 2021 sonuna göre yüzde 23,4 azalışla 106,9 milyar dolara geriledi.

Portföy yatırımları 86,4 milyar dolar

Portföy yatırımları, haziranda 2021 sonuna göre yüzde 10,1 azalarak 86,4 milyar dolara düştü. Aynı dönemde yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi stoku yüzde 18,1 azalışla 15,1 milyar dolar, yurt dışı yerleşiklerin mülkiyetindeki DİBS stoku yüzde 56,8 düşüşle 1,5 milyar dolar ve Hazine’nin tahvil stoku (yurt içi yerleşiklerce alınan tahvil stoku düşüldükten sonra) da yüzde 1,9 azalışla 44,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Diğer yatırımlar, haziranda 2021 sonuna göre yüzde 1,3 artışla 310,2 milyar dolara çıktı. Aynı dönemde, yurt dışı yerleşiklerin yurt içi yerleşik bankalardaki yabancı para mevduatı yüzde 7,4 artarak 37,4 milyar dolar, TL mevduatı ise yüzde 15,8 yükselerek 11,2 milyar dolar oldu.

Bankaların toplam kredi stoku yüzde 6,7 azalarak 62,1 milyar dolara, diğer sektörlerin toplam kredi stoku da yüzde 2,7 gerileyerek 94,2 milyar dolara indi.