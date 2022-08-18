Haber Giriş: 18 Ağustos 2022 Perşembe 10:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
AVM yönetmeliğinde değişiklik: Mağazalar ortak giderlerini TL ile ödeyecek
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Alışveriş merkezlerine ilişkin yönetmelikte değişikliğe gidildi. Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeyle mağaza ve iş yerlerinin ortak gider katılım payları Türk Lirası üzerinden hesaplanıp, ödenecek. Perakende işletmelerden reklam, pazarlama ve danışmanlık giderleri tahsil edilemeyecek.
Resmi Gazete’de yayımlanan Alışveriş Merkezleri Hakkında Yönetmelikte, ortak giderler, perakende işletmelerin satış alanlarının, alışveriş merkezinin satış alanına oranı ölçüsünde paylaştırılacak.
Alışveriş merkezindeki perakende işletmelerden reklam, pazarlama ve danışmanlık giderleri gibi ortak gider niteliğini olmayan giderler ile belgelendirilmeyen giderler için para tahsil edilemeyecek.
Ortak gider katılım payları, tahsilat amacı dışında kullanılamayacak.
Etiketler: Alışveriş Merkezi Ticaret Bakanlığı Türk Lirası
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