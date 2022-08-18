Resmi Gazete’de yayımlanan Alışveriş Merkezleri Hakkında Yönetmelikte, ortak giderler, perakende işletmelerin satış alanlarının, alışveriş merkezinin satış alanına oranı ölçüsünde paylaştırılacak.

Alışveriş merkezindeki perakende işletmelerden reklam, pazarlama ve danışmanlık giderleri gibi ortak gider niteliğini olmayan giderler ile belgelendirilmeyen giderler için para tahsil edilemeyecek.

Ortak gider katılım payları, tahsilat amacı dışında kullanılamayacak.