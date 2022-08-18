Ağustos vadeli endeks kontratı, en yüksek 3.267,50 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 3.263,00 seviyesinden işlem görüyor.

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışın yüzde 1,6 üzerinde 3.259,75 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında da yükselişini sürdürerek 3.268,75 puana çıktı.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) temmuzdaki toplantı tutanaklarında ekonomik görünümdeki hızlı değişim ve Fed üyelerinin karar almalarını zorlaştıran ekonomik çerçeveye yapılan vurgu sonrası küresel pay piyasalarının negatif seyrettiğini söyledi.

Yurt içi piyasaların Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararına odaklandığını aktaran analistler, açıklanmaya devam eden şirket finansal sonuçları nedeniyle sektör ve hisse bazlı ayrışmaların da sürebileceğini dile getirdi.

Analistler, bugün Avro Bölgesi'nde enflasyon ve ABD'de Fed yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin yanı sıra işsizlik başvuruları ve ikinci el konut satışları verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 3.270 ve 3.300 puanın direnç, 3.220 ve 3.190 seviyelerinin destek konumunda olduğunu ifade etti.