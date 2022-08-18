Haber Giriş: 18 Ağustos 2022 Perşembe 08:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ukrayna'dan tahıl sevkiyatı sürüyor
[Fotograf: AA]
Türkiye'nin girişimleri sonucu Ukrayna'dan tahıl sevkiyatı sürüyor. Son olarak Belize bayraklı "I Maria" adlı gemi Ukrayna'dan hareket etti.
Milli Savunma Bakanlığı, tahıl taşıyan 1 geminin daha Ukrayna'dan hareket ettiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, tahıl sevkiyatı kapsamında Belize bayraklı "I Marıa" isimli mısır yüklü geminin Çornomorsk Limanı'ndan çıkış yaptığı belirtildi.
Açıklamada ayrıca tahıl almak üzere 4 geminin Ukrayna'ya gideceği kaydedildi.
Etiketler: Ukrayna Tarım Üretimi Milli Savunma Bakanlığı
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