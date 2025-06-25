Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi için TTB montajında son gün 30 Haziran

Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı Gelir İdaresi Başkanlığınca, akaryakıt piyasasında rekabet eşitliğinin sağlanması ve kayıt dışı ekonomiyle etkin şekilde mücadele amacıyla akaryakıt alımı sırasında taşıtların plaka bilgisinin ödeme kaydedici cihazlara otomatik olarak iletilmesini sağlayan Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS), 2 Haziran'da hizmete alındı.

Bu kapsamda yükümlü taşıtların depo girişlerine, taşıta ilişkin bilgileri içeren Taşıt Tanıma Birimi (TTB) takılması ve akaryakıt istasyonu işleten mükelleflerin UTTS kaydını yaptırması ve en az bir adaya 1 Tabanca İletişim Modülü (TİM), 2 Taşıt Tanıma Okuyucu (TTO) taktırma zorunluluğu getirildi.

Sistemle TTB'de yer alan bilgiler, TTO tarafından otomatik şekilde okunarak taşıt plaka bilgisinin elle girilmesine gerek kalmaksızın Ödeme Kaydedici Cihaz'a (ÖKC) güvenli şekilde iletiliyor.

Yakıt alımının ardından alınan ÖKC fişi ise UTTS kapsamında düzenlendiğini gösteren bilgiyi ihtiva edecek şekilde gösteriyor.

Son 5 gün

UTTS internet sitesinden TTB kayıt ve başvuru işlemlerini tamamlayan, akaryakıt harcamalarının gider gösterilmesine bakılmaksızın kapsamdaki tüm taşıt sahiplerinin, 30 Haziran'a kadar araçlarının TTB montajlarını tamamlamaları gerekiyor.

TTB montajını tamamlamayan taşıt sahiplerinin 1 Temmuz'dan itibaren UTTS kapsamında düzenlenmeyen belgeleri, Vergi Usul Kanunu (VUK) bakımından hiç düzenlenmemiş sayılacak ve akaryakıt harcamaları gider beyanında kullanılamayacak.

140 bin liraya kadar ceza uygulanabilecek

UTTS Tebliği'nde düzenlenen usul ve esaslara aykırı hareket eden veya belirlenen sürelerde yükümlülüklerini yerine getirmeyen mükellefler hakkında, 7 bin liradan 140 bin liraya kadar değişen tutarlarda Özel Usulsüzlük Cezaları uygulanabilecek.

UTTS kapsamındaki yükümlü taşıt sahiplerinin herhangi bir mağduriyet yaşamaması ve mükelleflerin cezai müeyyideyle karşılaşmaması için TTB montaj işlemlerini, UTTS internet sitesi üzerinden 30 Haziran'a kadar tamamlamaları gerekiyor.