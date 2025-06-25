Açık 30.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 25.06.2025 11:43

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı 643 konut ve 232 iş yerini satışa sunacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, Ankara ve İstanbul'un da aralarında olduğu 9 ilde 643 konut ve 232 iş yerini açık artırmayla satışa sunacak.

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı 643 konut ve 232 iş yerini satışa sunacak

Kentsel Dönüşüm Başkanlığından alınan bilgiye göre, Ankara, Bingöl, Diyarbakır, Giresun, İstanbul, Konya, Mersin, Samsun ve Trabzon'da bulunan 643 konut ve 232 iş yeri satılacak.

Açık artırmada, Ankara'da 36, Giresun'da 4, İstanbul'da 92, Konya'da 17, Mersin'de 31, Trabzon'da 1, Samsun'da 257, Bingöl'de 165 ve Diyarbakır'da 40 konut satışa çıkarılacak.

Giresun'da 2, İstanbul'da 64, Samsun'da 16 ve Bingöl'de 150 iş yeri de açık artırmada alıcılarını bulacak.

Peşin alımda yüzde 20 indirim imkanı

Taşınmazların satışları, 1-3 Temmuz tarihlerinde saat 10.30'da başlayacak açık artırmalarla gerçekleştirilecek. Açık artırmalar, Ankara ve İstanbul'daki salonlarda fiziki katılımla, ayrıca internet üzerinden çevrim içi yapılacak.

Açık artırmanın ilk günü olan 1 Temmuz'da Ankara, Giresun, İstanbul, Konya, Mersin ve Trabzon'daki konut ve iş yerleri, 2 Temmuz'da Samsun'daki, 3 Temmuz'da ise Bingöl ve Diyarbakır'daki taşınmazlar satışa çıkarılacak.

Taşınmazlara yüzde 25 peşinatla sahip olunabilecek, kalan tutar için 60 ay vade uygulanacak. Tüm tutarı peşin ödemek isteyen alıcılara ise yüzde 20 indirim imkanı sunulacak.

ETİKETLER
Kentsel Dönüşüm Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Konut
Sıradaki Haber
Togg, yeni modeli T10F'yi satışa sunmaya hazırlanıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:06
Bakan Göktaş: 'Aile Yılı'nda vizyoner politikaları kararlılıkla hayata geçirmeye devam edeceğiz
12:50
NATO'da ittifakın ilk 'Ticari Uzay Stratejisi' onaylandı
12:46
Türkiye'nin havası 3 boyutlu ortamda takip ediliyor
12:42
Depremde ağır hasar alan tarihi Ulu Cami gelecek yıl ibadete açılacak
12:46
Bakan Kacır: 172 bin kadın araştırmacıya 21 milyar lira destek olduk
12:29
Katil İsrail'in Gazze'de düzenlediği saldırılarda 32 Filistinli hayatını kaybetti
NATO liderleri, Lahey Zirvesi'nin ikinci gününde bir araya geldi
NATO liderleri, Lahey Zirvesi'nin ikinci gününde bir araya geldi
FOTO FOKUS
Kassam keskin nişancısı, işgalci İsrail askerini böyle vurdu
Kassam keskin nişancısı, işgalci İsrail askerini böyle vurdu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ