Bakan Şimşek: Haziranda enflasyon beklentileri tüm kesimlerde geriledi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, haziran ayında enflasyon beklentilerinin tüm kesimlerde gerilediğini vurguladı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Şimşek şunları aktardı:

"Hanehalkının 12 ay sonrası enflasyon beklentisi bir önceki aya göre 7 puan, geçen yılın aynı dönemine göre 19 puan azaldı. Reel sektör ve piyasa katılımcılarının enflasyon beklentilerinde de düşüş devam etti.

Hanehalkı ile piyasa beklentileri arasındaki farkın yaklaşık 6 yılın en düşük seviyesine inmesi, enflasyon ataletinin kırılması açısından önemli bir gelişmedir.

Beklentilerdeki bu iyileşme uyguladığımız programın etkili ve kararlı adımlarla hedefine doğru ilerlediğini gösteriyor.

Jeopolitik gerginliklerin azalmasıyla petrol fiyatları geriliyor. Enflasyondaki düşüşün devam etmesiyle yurtiçi finansal koşullar reel sektör için daha destekleyici hale gelecektir."