Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan açıklamada, Avrasya Tüneli’nde, 2018 yılında otomobiller için 23,30 TL ve minibüsler için 34,90 olarak alınan geçiş ücretlerinin aynen devam ettiği bilgisi verildi.

Avrasya Tüneli’nin internet sitesinde kısa süreliğine yer alan “yeni ücret tablosu”nun siteye sehven konulduğu ve sürede kaldırıldığının belirtildiği açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Avrasya Tüneli’nden yapılan geçiş ödemeleri hâlihazırda kullanılan OGS veya HGS hesabından yapılmaktadır. Geçiş ücretleri, son teknoloji ürünü tasarıma sahip serbest akış sistemi yardımıyla ödenmekte ve kullanıcılara kesintisiz yolculuk sağlayabilmek için gişelerde nakit veya kredi kartı ile ödeme seçeneği bulunmamaktadır.”

Kaynak: TRT Haber