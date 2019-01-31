Kamu işçilerine 2019'un ilk yarısında verilecek ikramiyenin birinci bölümü bugün hesaplara yatıyor.
Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Kamu işçilerine ikramiye ödemeleri başladı.
Kamuda çalışan işçilere her yıl 52 günlük ikramiye veriliyor. 26 günlük tutar, yılın ilk yarısında ödenirken, yılın ikinci yarısında Cumhurbaşkanı kararıyla 26 günlük ödeme daha yapılıyor.
2019 yılının ilk yarısında verilecek ikramiyenin 13 günlük ilk bölümü bugün hesaplara yatıyor. Asgari ücretli bir işçiye en az 792 lira 57 kuruş ek ödeme yapılacak.
İlave tediyeden kadroya alınan taşeron işçiler de yararlanacak. İkramiyelerin ikinci taksiti ise 31 Mayıs'ta ödenecek.
Kaynak: TRT Haber