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Ekonomi
AA 14.07.2023 10:17

Ücretli çalışan sayısı yüzde 4 yükseldi

Ücretli çalışan sayısı, mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4 artış gösterdi.

Ücretli çalışan sayısı yüzde 4 yükseldi
[Fotograf: TRT Haber]

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayına ilişkin ücretli çalışan istatistiklerini yayımladı.

Buna göre, sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı Mayıs 2022'de 14 milyon 308 bin 991 iken bu yıl mayısta yüzde 4 artışla 14 milyon 881 bin 757 kişiye yükseldi.

Söz konusu ayda ücretli çalışan sayısı sanayi sektöründe yıllık bazda yüzde 1,4, inşaat sektöründe yüzde 13 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 4 arttı.

Ücretli çalışan sayısı aylık bazda yüzde 0,7 yükseldi

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında mevsim etkilerinden arındırılmış ücretli çalışan sayısı, mayısta bir önceki aya göre yüzde 0,7 arttı.

Bu dönemde ücretli çalışan sayısı aylık bazda sanayi sektöründe yüzde 0,3, inşaat sektöründe yüzde 1,5 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 0,8 artış gösterdi.

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