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Ekonomi
AA 14.07.2023 09:33

VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ağustos vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yüzde 0,4 artışla 7.315,00 puandan başladı.

VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Ağustos vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışının yüzde 0,4 üzerinde 7.315,00 seviyesinden işlem gördü.

Dün dalgalı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 7.288,75 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise 7.319,50 puana çıktı.

Küresel piyasalar, ABD'de beklentilerin üzerinde yavaşlayan enflasyonun ardından pozitif bir seyir izlerken, bugün ABD'de bugün açıklanacak JP Morgan, Wells Fargo, Citi Group gibi bankalar ve BlackRock'ın 2. çeyrek finansal sonuçları yatırımcıların odağında olacak.

Analistler, üretici fiyatlarına ilişkin verilerin ABD'de enflasyonun düştüğüne dair daha fazla kanıt sağladığını ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) "şahin" politikalarını yakında sona erdireceğine dair beklentileri artırdığını belirtti.

Bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi, yurt dışında Avro Bölgesi'nde dış ticaret açığı ve ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan endeks kontratında 7.400 ve 7.500 seviyelerinin direnç, 7.250 ve 7.100 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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