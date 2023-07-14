Çiğ süt referans fiyatı market satış fiyatlarını etkilemeyecek

Türkiye Süt, Et, Gıda Sanayicileri ve Üreticileri Birliği (SETBİR) Yönetim Kurulu Başkanı İsa Coşkun, USK tarafından litre başına 11,5 lira olarak açıklanan çiğ süt referans fiyatını değerlendirdi.

"Açıklanan fiyat bir bakıma piyasadaki fiyatı yansıtan bir fiyat oldu"

Süt piyasasında "litre başına 8,5 lira" şeklinde bir fiyatın zaten olmadığına dikkati çeken Coşkun, "Piyasada zaten çiğ sütte litre başına 10 lira ila 13 arasında değişen fiyatlar vardı. Yani sanayiciler sütün kalitesine ve bölgeye göre üreticiden 10 ila 13 lira arasında sütü alıyordu. USK'nin açıkladığı 11,5 lira fiyat aslında piyasada zaten olan fiyattır. Açıklanan fiyat bir bakıma piyasadaki fiyatı yansıtan bir fiyat oldu." dedi.

"Süt fiyatlarında artış olarak değerlendirilmesi yanlış"

Coşkun, tüketicilerin açıklanan fiyatı piyasayı etkileyecek fiyat gibi yorumlamamaları gerektiğini işaret ederek şunları kaydetti:

"Tedarik zincirinde üreticiler, sanayiciler ve marketler piyasadaki fiyat yapısını biliyorlar. Sanayicilerin sütü kaça aldıkları belli. Bu referans fiyatı, üreticiyi korumaya çalışan bir fiyat. Üretici de sanayici de market sahipleri de bunun farkında. Açıklanan çiğ süt referans fiyatından sonra marketlerde fiyatlar artacak diye bir beklenti içinde olmak da doğru değil. Açıklanan fiyat zaten piyasada olan fiyatlar civarında. Süt fiyatlarında artış olarak değerlendirilmesi yanlış."

"Çiğ sütte fiyat artışı yok"

Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Tevfik Keskin de 15 Ekim 2022'de yapılan USK toplantısında çiğ süt referans fiyatının 8,5 lira olarak belirlendiğini anımsatarak şu değerlendirmede bulundu:

"Serbest piyasada oluşan arz talep sonucu ülke genelinde ve işletmelerin kapasitelerine göre süt fiyatları 10 ila 13 lira arasında olup çiğ süt fiyatları USK'nin açıkladığı 8,5 liranın üzerinde seyretmiştir. Ülke geneli çiğ süt ortalama fiyatı 10,7 oldu. Sahada oluşan bu fiyatlar gerek süt sanayicisi gerekse perakende sektörünce kabullenilmiş olup nihai tüketici fiyatlarına yansımıştır. Basın ve sosyal medyada USK toplantısı sonrası oluşan fiyat için yüzde 35 civarında çiğ sütte fiyat artışı olduğu yönünde bilgi ve haberler gerçeği yansıtmamaktadır."

Belirlenen rakamın özellikle küçük ölçekli üreticilerin lehine olduğuna dikkati çeken Keskin, fiyatın oluşumunda emeği geçen başta Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı olmak üzere tüm bürokratlara teşekkür etti.