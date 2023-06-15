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Ekonomi
AA 15.06.2023 10:46

Ücretli çalışan sayısı nisanda yüzde 3,7 arttı

Ücretli çalışan sayısı, nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,7 artış gösterdi.

Ücretli çalışan sayısı nisanda yüzde 3,7 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu, nisan ayına ilişkin ücretli çalışan istatistiklerini yayımladı.

Buna göre, sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı Nisan 2022'de 13 milyon 997 bin 517 iken bu yıl nisanda yüzde 3,7 artışla 14 milyon 516 bin 688 kişiye yükseldi.

Söz konusu ayda ücretli çalışan sayısı sanayi sektöründe yıllık bazda yüzde 1, inşaat sektöründe yüzde 11,3 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 4,1 arttı.

Ücretli çalışan sayısı aylık bazda yüzde 1 azaldı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında mevsim etkilerinden arındırılmış ücretli çalışan sayısı nisanda bir önceki aya göre yüzde 1 geriledi.

Bu dönemde ücretli çalışan sayısı sanayi sektöründe yüzde 1,6, inşaat sektöründe yüzde 0,9 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 0,7 düşüş gösterdi.

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