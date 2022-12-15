Türkiye İstatistik Kurumu, ekim ayına ilişkin ücretli çalışan istatistiklerini yayımladı.

Buna göre, sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı ekimde bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,4 arttı. Ücretli çalışan sayısı bir önceki yılın aynı ayında 13 milyon 861 bin 65 kişi iken, ekimde 14 milyon 883 bin 717 kişi oldu.

Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; ücretli çalışan sayısı yıllık olarak sanayi sektöründe yüzde 6,2, inşaat sektöründe yüzde 5,3 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 8,5 arttı.

Ücretli çalışan sayısı aylık olarak yüzde 0,5 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı bir önceki aya göre yüzde 0,5 arttı.

Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; Ücretli çalışanlar aylık olarak sanayi sektöründe yüzde 0,2, inşaat sektöründe yüzde 1,0 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 0,5 arttı.

