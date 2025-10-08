Çok Bulutlu 16.1ºC Ankara
Ekonomi
AA 08.10.2025 11:02

Üçlü Danışma Kurulu 1 yıl aradan sonra toplanacak

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Üçlü Danışma Kurulu, "Sendikal Örgütlenmenin Yaygınlaştırılması" gündemiyle yarın toplanacak.

Üçlü Danışma Kurulu 1 yıl aradan sonra toplanacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, çalışma hayatının önemli sosyal diyalog mekanizmalarından biri olan Üçlü Danışma Kurulu'nu toplamak için harekete geçti.

Son olarak 27 Kasım 2024'te "Çalışma Hayatında Yargı Süreçleri" gündemiyle toplanan Kurul, işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinin katılımıyla yarın bir kez daha toplanacak.

Bakanlığın ev sahipliğindeki toplantının gündemi "Sendikal Örgütlenmenin Yaygınlaştırılması" olacak.

İşçiler adına TÜRK-İŞ, HAK-İŞ ve DİSK'in katılacağı toplantıda, işverenleri ise Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsil edecek.

Önemli bir sosyal diyalog mekanizması

Yasal bir yapı olan Üçlü Danışma Kurulu, İş Kanunu uyarınca işçi-işveren konfederasyonları ile hükümeti temsilen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasında üçlü temsile dayalı istişare için toplanıyor.

Kurulun amaçları arasında, çalışma barışının ve endüstri ilişkilerinin geliştirilmesi, çalışma hayatıyla ilgili mevzuat çalışmalarının ve uygulamalarının izlenmesi, kamu görevlileri ve işçi sendikaları konfederasyonları arasında etkin danışmanın sağlanması yer alıyor.

Çalışma Hayatı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Sendika
