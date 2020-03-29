Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında iç hat uçak biletlerinin satışlarına geçici süreyle ara verilmesi nedeniyle Esenboğa Havalimanı'nda sessizlik hakim oldu.

Aylık ortalama bir milyonu aşkın yolcunun gelip geçtiği Esenboğa Havalimanı, koronavirüs tedbirlerinin artırılması nedeniyle hareketsiz günler yaşıyor.

Bilet satış noktalarının kapalı olduğu havalimanında, görevli personel dışında kimsenin olmadığı görüldü.

Görevliler, seyahat için gelen birkaç yolcuya uçuşlara ara verildiğini söyledi.

Türk Hava Yolları (THY), yurt içi seyahatlerin valilik izniyle gerçekleştirilecek olması nedeniyle İçişleri Bakanlığı ile gerekli iletişim altyapısı kurulana kadar iç hat bilet satışlarına kısa süreyle ara verildiğini duyurmuştu.