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Belediyelere koronavirüs desteği
Belediyelerin aylık vergi pay ödemelerinden borçlarına karşılık olarak kesinti yapılmayacak.
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı yeni bir kararla belediyelere koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında önemli bir kaynak sağlandı.
Belediyelerin aylık vergi pay ödemelerinden borçlarına karşılık olarak kesinti yapılmayacak
Nisan, Mayıs, Haziran aylarında bu kesintilerin yapılmamasıyla belediyelere yaklaşık 3 milyar liralık bir kaynak sağlanmış olacak.
Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 29 Mart 2020 Pazar 01:56
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