Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, koronavirüs tedbirleri kapsamında yurt dışından getirilen araç ve eşyaların izin süreleri ile ilgili yeni düzenlemeleri twitter hesabından açıkladı.

Koronavirüse yönelik aldığımız tedbirler kapsamında:



1-Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın Türkiye’de bulunan kişisel kullanıma mahsus yabancı plakalı kara taşıtlarının yurtta kalma süresini,gümrük idaresine başvuru yapılmasına gerekmeksizin 30.06.2020 tarihine kadar uzattık — Ruhsar Pekcan (@pekcan) March 28, 2020

Pekcan, yurtdışında yaşayan vatandaşların Türkiye’de bulunan kişisel kullanıma mahsus yabancı plakalı kara taşıtlarının yurtta kalma süresini, gümrük idaresine başvuru yapılmasına gerekmeksizin 30 Haziran’a kadar uzatıldığını belirtti.

Bu süreçte firmaların gümrük mevzuatından kaynaklı bazı süre yükümlülüklerine uymakta karşılaşabileceği sorunları ortadan kaldırmaya yönelik olarak da önlemler aldıklarını ifade eden Pekcan, “Bu kapsamda, geçici ithalat rejimi, gümrük kontrolü altında işleme rejimi, hariçte işleme rejimi veya geçici ihracat kapsamında gümrük idaresince verilen izin süresi dolan veya dolacak eşya için, izin süre sonunu yükümlü tarafından herhangi bir başvuruda bulunmasına gerek olmaksızın 30.06.2020 tarihi olarak belirledik” dedi.

