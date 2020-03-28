Şırnak'ın Silopi ilçesi yakınlarındaki Habur Sınır Kapısı'nda yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınına karşı Irak ile temassız ticaret yapılıyor.

Irak'a ihracat, Habur-İbrahim Halil gümrük kapıları arasındaki tampon bölgede konteyner, dorse ve şoför değişimi yoluyla "temassız" olarak gerçekleştiriliyor.

Günde ortalama 1100 araç çıkışı ve 850 tır girişinin gerçekleştiği sınır kapısında, virüse karşı alınan tedbirler, Valilik, Kaymakamlık, Gümrük Muhafaza Müdürlüğü, jandarma ve sağlık ekiplerince koordineli şekilde hassasiyetle uygulanıyor.

Temassız ticaret

Irak'tan gelip yurda giriş yapan araçların içi ve dışı tampon bölgede dezenfekte ediliyor, şoför değişimi yapılıyor. Ülkeye giriş yapan işçiler ve Türk vatandaşları kurulan sahra hastanelerinde 24 saat karantinaya alınıyor. Şüpheli durumda olanlar tedavi görüyor.

Giriş yönünde sadece Türk sürücülerin karantina uygulamalarına tabi olarak geçişine müsaade edilirken, yabancı sürücülerin ülkeye girişine izin verilmiyor.