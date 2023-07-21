Twitter'a reklam yasağı getirildi, sırada bant genişliğinin daraltılması var

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), temsilci belirleme ve bildirme yükümlülüğünü yerine getirmediği gerekçesiyle Twitter'a, Türkiye'deki vergi mükellefi gerçek ve tüzel kişiler tarafından yeni reklam verilmesini yasakladı.

Konu ile ilgili Threads hesabı üzerinden açıklama yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, 2020 yılında 5651 sayılı Kanun'a eklenen ek madde 4 ile Türkiye'den günlük erişimi 1 milyondan fazla olan sosyal ağ sağlayıcılara, Türkiye'de temsilci belirleme yükümlülüğü getirildiğini hatırlattı.

Bu kapsamda aralarında Twitter, Facebook, Youtube gibi sosyal ağların bulunduğu 9 sosyal ağ temsilcisinin belirlenerek BTK'ya bildirildiğini ifade eden Sayan, temsilcilerin, adli merciler ve idari makamlardan gelen talep, bildirim ve tebligatların gereğini yerine getirmekle yükümlü kılındığını kaydetti.

Sayan, ayrıca altı ayda bir raporlama yapmak, kullanıcı başvurularını Türkçe cevaplamak gibi çeşitli yükümlülükleri yerine getirmenin de temsilcinin görevleri arasında olduğunu aktardı.

2022 yılında söz konusu maddede sosyal ağ sağlayıcılar ile muhataplık ilişkisinin güçlendirilmesi, Türkiye'deki kullanıcıların haklarının daha etkin bir şekilde korunması ve yetkili mercilerin kararlarının süresi içerisinde yerine getirilmesi amacıyla değişiklik yapıldığını hatırlatan Sayan, "Bu kapsamda; sosyal ağ sağlayıcılara çocuklara özgü ayrıştırılmış hizmet sunma, kullanıcı haklarını daha etkin bir şekilde koruma, kriz planı sunma, reklam kütüphanesi oluşturma ve şeffaflığın artırılması bağlamında çeşitli yükümlülükler getirildi." dedi.

Sayan, "Ayrıca aralarında Twitter’ın da bulunduğu Türkiye’den günlük erişimi 10 milyondan fazla olan yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcılar ayrıştırılarak bunların temsilcisinin idari, teknik, mali ve hukuki yönden tam yetkili ve sorumlu tutulmaları konusunda düzenleme yapıldı." ifadelerini kullandı.

"Yasak uyarınca Twitter’a yeni reklam verilemeyecek"

Verilen süreye ve yapılan tüm görüşmelere rağmen yeni düzenleme uyarınca temsilci yükümlülüğünü yerine getirmeyen Twitter'a, Türkiye'de mukim vergi mükellefi gerçek ve tüzel kişiler tarafından reklam verilmesinin yasaklandığını ifade eden Sayan, şunları söyledi:

"Yasak uyarınca Twitter’a yeni reklam verilemeyecek, bu kapsamda yeni sözleşme kurulamayacak ve buna ilişkin para transferi yapılamayacak. Hakkında reklam yasağı uygulananlara verilen reklamların giderleri Gelir Vergisi Kanunu uyarınca gider kabul edilmeyen ödemeler ve Kurumlar Vergisi Kanunu uyarınca kabul edilmeyen indirimler arasında sayılacak. Üç ay içinde temsilci belirlemezse Twitter’ın bant genişliğinin daraltılması gündeme gelecek."