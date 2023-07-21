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Ekonomi
TRT Haber, AA 21.07.2023 06:14

Memurun toplu sözleşme süreci 1 Ağustos'ta başlıyor

Yaklaşık 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisinin 2024-2025 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmeleri ağustos itibarıyla başlayacak.

Memurun toplu sözleşme süreci 1 Ağustos'ta başlıyor
[Fotograf: AA]

Kamu işveren heyeti ile memur sendikaları arasında bir ay boyunca sürecek görüşmelerde, memur ve memur emeklilerini, yetkili konfederasyon olarak Memur-Sen temsil edecek.

Görüşmelere sayılı günler kala çalışmalarını hızlandıran Memur-Sen, sözleşme tekliflerini ve izlenecek yol haritasını belirlemek üzere dün Genişletilmiş Başkanlar Kurulunu topladı.

120 maddelik teklif kamuoyuyla paylaşılacak

Toplantıda, 74'ü yeni, 29'u korunması gereken, 17'si ise geçen toplu sözleşme döneminde çözüme kavuşturulmayan olmak üzere toplam 120 teklif üzerinde mutabık kalındı.

Maaş artış oranlarıyla birlikte kira yardımının da aralarında bulunduğu 120 maddelik teklifini 24 Temmuz'da kamuoyuyla paylaşacak Memur-Sen, aynı gün teklif dosyasını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına sunacak.

"8 milyonu aşan kesimi doğrudan ilgilendiriyor"

Bir ay sürecek görüşmelere ilişkin TRT Haber'de değerlendirmelerde bulunan Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Görevlisi Tarkan Zengin, şunları kaydetti;

Yaklaşık 4 milyon memurun, 2 milyon 200 bin civarında memur emeklisinin maaşları, memurların göstergelerine göre belirlenen 65 yaş aylığı, engelli maaşları ve evde bakım maaşlarını da kattığımızda 8 milyonu aşan bir kesimi doğrudan ilgilendiren bir toplu sözleşme müzakeresinden bahsediyoruz.

Memur-Sen tekliflerini açıkladığında biz sadece 6 aylık dönemler halinde maaş artışlarına dair oranları görmeyeceğiz, kira yardımına dair hususları göreceğiz. Yine engelliler ile ilgili beklentilerin ya da tekliflerin neler olduğunu göreceğiz. Çalışan kadınlara yönelik kamu görevlilerine yönelik tekliflerin neler olduğunu göreceğiz.

Kişilerin görevde yükselmesinden tutun, emeklilik meselelerine kadar çok sayıda meselenin tekliflerin içinde olduğunu ve masada müzakere edileceğine de şahit olacağız. Bu bakımdan önümüzdeki pazartesi açıklandığında çok sayıda yeni teklifin burada karşımıza çıkacağını göreceğiz.

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