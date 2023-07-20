Açık 22.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
TRT Haber 20.07.2023 23:54

Esnafa özel finansal çözümler sunan "Esnaf Cüzdan" uygulaması tanıtıldı

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK), esnafa özel finansal çözümler sunan "Esnaf Cüzdan" uygulamasını başlattı. Uygulama ile esnaf POS cihazı olmadan sadece telefon aracılığıyla ödeme alabilecek. Özel krediler ve avantajlı sigorta paketlerine daha kolay ulaşacak.

Esnafa özel finansal çözümler sunan "Esnaf Cüzdan" uygulaması tanıtıldı

Dijital dönüşüm hızlanıyor, erişilebilirlik artıyor. POS cihazları da dijitalleşiyor.

Esnafa özel “Esnaf Cüzdan” uygulaması geliştirildi.

"Esnaf Cüzdan" uygulaması ile esnafa çeşitli alanlarda imkanlar sunulacak.

TESK Başkanı Bendevi Palandöken projenin iki ayaklı olduğuna dikkati çekti. Sigortacılık, POS cihazı ve bankacılık işlemlerinin uygulamadan yapılabileceğini belirtti.

Esnafa özel çözümler

Esnaf cüzdan uygulaması ile hızlı, güvenli ve ek maliyet oluşturmadan alışveriş yapılabilecek.

Esnafa özel sunulan finansal çözümlerle 7/24 ücretsiz havale ve EFT gerçekleştirilebilecek.

Uygulamaya başvuran ilk 1000 esnafa özel oranla kredi imkanı da sağlanacak. Esnafa ve birinci derece yakınlarına avantajlı sigorta imkanları da sunulacak.
 

Sıradaki Haber
Bakan Şimşek: Ülkemizi gri listeden çıkartmaya kararlıyız
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
01:04
BM Genel Sekreteri Guterres'ten Müslümanlara destek
00:44
İslam İşbirliği Teşkilatı'ndan İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yapılan saldırıya kınama
00:35
ABD'de Biden aleyhinde rüşvet iddiasına yer veren FBI belgesi paylaşıldı
00:24
Meteoroloji uyardı: Kavurucu sıcaklar devam edecek
00:22
Twitter'a reklam vermek yasaklandı
00:11
Avustralya, onlarca Rus kuruluş ve kişiye yaptırım uygulama kararı aldı
Yunanistan'da aşırı sıcaklar nedeniyle tarihi alanlar ziyarete kapatıldı
Yunanistan'da aşırı sıcaklar nedeniyle tarihi alanlar ziyarete kapatıldı
FOTO FOKUS
Konya Tropikal Kelebek Bahçesi, uçuş alanıyla Avrupa'nın en büyüğü
Konya Tropikal Kelebek Bahçesi, uçuş alanıyla Avrupa'nın en büyüğü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ