Esnafa özel finansal çözümler sunan "Esnaf Cüzdan" uygulaması tanıtıldı

Dijital dönüşüm hızlanıyor, erişilebilirlik artıyor. POS cihazları da dijitalleşiyor.

Esnafa özel “Esnaf Cüzdan” uygulaması geliştirildi.

"Esnaf Cüzdan" uygulaması ile esnafa çeşitli alanlarda imkanlar sunulacak.

TESK Başkanı Bendevi Palandöken projenin iki ayaklı olduğuna dikkati çekti. Sigortacılık, POS cihazı ve bankacılık işlemlerinin uygulamadan yapılabileceğini belirtti.

Esnafa özel çözümler

Esnaf cüzdan uygulaması ile hızlı, güvenli ve ek maliyet oluşturmadan alışveriş yapılabilecek.

Esnafa özel sunulan finansal çözümlerle 7/24 ücretsiz havale ve EFT gerçekleştirilebilecek.

Uygulamaya başvuran ilk 1000 esnafa özel oranla kredi imkanı da sağlanacak. Esnafa ve birinci derece yakınlarına avantajlı sigorta imkanları da sunulacak.

