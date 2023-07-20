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Ekonomi
TRT Haber 20.07.2023 22:08

Bakan Şimşek: Ülkemizi gri listeden çıkartmaya kararlıyız

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin 40 Mali Eylem Görev Gücü (FATF) standardının 39 adedinden uyumlu olduğunun tescil edildiğini belirterek, "Bu durum kara para aklama ile terörizmin finansmanı ile mücadeleye verdiğimiz önemin açık bir tezahürüdür. Sağlayacağımız etkinlik ile ülkemizi gri listeden çıkartmaya kararlıyız" dedi.

Bakan Şimşek: Ülkemizi gri listeden çıkartmaya kararlıyız

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Mali Eylem Görev Gücü (FATF) tweetini alıntılayarak, Twitter hesabından paylaşım yaptı.

Bugün FATF tarafından açıklanan raporda, Türkiye'nin 40 FATF standardının 39 adedinden uyumlu olduğunun tescil edildiğini bildiren Şimşek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu durum kara para aklama ile terörizmin finansmanı ile mücadeleye verdiğimiz önemin açık bir tezahürüdür. Ülkemiz bu kapsamdaki çalışmalarını artırarak devam ettirmeye kararlıdır. Uygulamada sağlayacağımız etkinlik ile ülkemizi gri listeden çıkartmaya kararlıyız."

 

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