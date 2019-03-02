TUSAŞ Motor Sanayii AŞ (TEI) Genel Müdürü Prof. Dr. Mahmut Faruk Akşit, Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) Mühendislik Fakültesi bünyesinde TEI katkılarıyla kurulan "Yüksek Hesaplamalı Araştırma Laboratuvarı" açılışı için geldiği kentte açıklama yaptı.

Akşit, yetişmiş insan gücüne herkesin ihtiyacı olduğunu belirterek, çok yüksek teknoloji ve derin bilgi gereken konularda üniversitelerle iş birliği yaparak insan yetiştirmek gerektiğini söyledi.

Savunma Sanayii Başkanlığının da Savunma Sanayii İçin Araştırmacı Yetiştirme Programı (SAYP) ve benzeri desteklerle epey üniversiteyle iş birliği protokolü imzaladığını ifade eden Akşit, 50'ye yakın proje konusunun üniversitelerle belirlendiğini açıkladı.

“Mühendislik artık alet işler el övünür şeklinde ilerliyor”

Akşit, TÜBİTAK'ın 2240 - Girişimcilik ve Yenilikçilik Etkinliklerini Destekleme Programı kapsamında GTÜ ve bazı üniversitelerle iş birliği anlaşmaları bulunduğunu dile getirerek, "Mühendislik artık alet işler el övünür şeklinde ilerliyor. Elle her ne kadar kaba hesap yapılsa da muhakkak bilgisayarlı hesaplamalı mühendislik çalışmaları gerekiyor. Güçlü bilgisayarla yaptığınızda büyük modelleri hızlı çözebiliyorsunuz. Bu kapsamda GTÜ'ye bilgi işlem altyapısı kurarak destek verdik. İhtiyaç duyduğumuz spesifik teknoloji konularında da çalışanlarımızı üniversitelerde master ve doktora yapmaya teşvik ediyoruz." diye konuştu.

"Teknolojileri bünyemizde veya üniversitelerle çalışarak geliştirmek zorundayız"

İhtiyaçları olan teknoloji konularını belirlediklerini dile getiren Akşit, bu konularda master ve doktora yapan çalışanlarının harcadığı saati, iş saatinden saydıklarını bildirdi.

Akşit, bu durumun da çalışanları ciddi oranda teşvik ettiğini aktararak, "Yaptığımız işin ciddi kısmı kimsenin kimseye vermediği, satmadığı teknolojileri içeriyor. Bu teknolojileri biz TEI olarak Türkiye içinde bir şekilde bünyemizde veya üniversitelerle çalışarak geliştirmek zorundayız. Bunun için yüksek nitelikli, kaliteli bilim insanı, bunu destekleyen altyapı ayrıca da bunun uygulanabileceği teknolojinin ucundaki projelere ihtiyaç var. Bundan 15-20 yıl önce ne yazık ki bu 3 şey bir araya gelmiyordu." ifadesini kullandı.

"Geleceğe artık umutla bakıyoruz"

Akşit, eskiden yurt dışında çalışan ve altyapısı güçlü olan araştırmacıların Türkiye'ye geldiğini ancak tecrübesini uygulayabileceği bir ortam bulamadığını söyledi.

Artık o araştırmacıların katıldığı teknolojinin ucundaki projelerin Türkiye'de bulunduğunu ifade eden Akşit, geleceğe artık umutla baktıklarını vurguladı.

TEI'nin savunma sektöründe ihracat konusunda Türkiye'de ilk 3 içerisinde yer aldığını dile getiren Akşit, şöyle konuştu:

"Bilgi ve birikimlerimizle ürettiğimiz teknolojinin üstünlüğü ve rekabetçiliğiyle ve kalitesiyle dünya piyasalarında özellikle de uçak motorlarında motoru üreten ana firmalar dışında bu ana üreticilere destek veren bin kadar üretici var, motor parçası ve modüller üretiyorlar. Bu sektörde dünyada en çok satan motorun en büyük tedarikçisi haline geldik.

Dünyada bir nevi 1'inciyiz. Hatta dünyada 4 büyük firma arasında sertifikalı özel prosesler konusunda dünya 1'incisiyiz. Kalite ve uygun fiyat bir araya gelince ihracatımızda çok ciddi artışlar gözlemledik. Son 5 yılda sadece ihracatımızı 2'ye katladık. Bu yıl da 355-360 milyon dolar arası bir ihracat hedefliyoruz. İleriye doğru hedefimiz ise sadece TEI olarak 10 yıl içinde 1 milyar dolar ciro gerçekleştirmek ki bunu başarabileceğimize inanıyorum."