DASK’tan yapılan açıklamaya göre, 1999 yılında yalnızca 500 bin civarında olan deprem teminatlı konut sayısının, bugün itibarıyla 9 milyona ulaştığı belirtildi.

Kuruluşundan bu yana 618 depremde 187 milyon TL tazminat ödemesi yapan DASK’ın ödeme gücü 18 milyar TL’ye ulaştı.

DASK’ın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye’deki her iki konuttan biri Zorunlu Deprem Sigortası’na sahip. Türkiye’deki tüm konutların Zorunlu Deprem Sigortası’yla güvence altına alınmasını hedefliyoruz ve bu hedef gerçekleşene kadar geldiğimiz noktayı yeterli görmüyoruz.

İstanbul'da olması muhtemel büyük deprem sonrasında başta İstanbul, çevre iller ve hatta tüm Türkiye'den gelecek soruları ve talepleri karşılayacak bir afet çağrı merkezi modeli oluşturduk.

Bu projeyle birlikte herhangi bir müşteri temsilcisine bağlanmadan IVR sistemi sayesinde vatandaşlık ya da dosya numarasıyla ihbar yapılabilecek ve hasar dosyası takip edilebilecek."

Kaynak: AA