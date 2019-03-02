Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yaban hayatının yaşam alanlarıyla korunması ve geliştirilmesi amacıyla ülke genelinde 81 Yaban Hayatı Geliştirme Sahası kurulduğunu söyledi.

Bakan Pakdemirli, 2018'de çeşitli sebeplerle yaralanan 12 bin 178 yabani hayvanın tedavi edildiğini bildirerek, "Bunlardan 5 bin 733'ü doğal yaşam alanlarına bırakılırken 6 bin 445 hayvan ise çeşitli sağlık sorunları nedeniyle hayvanat bahçelerinde ve rehabilitasyon merkezlerinde yaşamlarını sürdürüyor." dedi.

Ağır kış şartlarında yaban hayvanlarının desteklenmesi maksadıyla 2017-2018 kış sezonunda tabiata 308 ton yem bırakıldı

Su kuşlarının popülasyınlarını izlemek için ise bakanlık 153 sulak alanda 103 türden 1 milyon 718 bin 675 su kuşumunun sayımını gerçekleştirdi.

Kaynak: AA