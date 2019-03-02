Yeni Ekonomi Programı kapsamında, sürdürülebilir kalkınma ve finansal istikrarı sağlamak amacıyla, Finansal İstikrar Komitesi (FİK) yerine kurulacağı açıklanan FİKKO'nun 4. toplantısı yapıldı.

Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi'nin dördüncü toplantısı Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak başkanlığında toplandı.

Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi (FİKKO) 4. toplantısını gerçekleştirdik.



Piyasalardaki likidite ve kredi büyümesine ilişkin gelişmeleri, yeni finansal mimari çalışmalarını ve 2. çeyrekte başlatacağımız yapısal düzenlemeler başta olmak üzere çok sayıda konuyu ele aldık. pic.twitter.com/JsLuxSEym0 — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) 1 Mart 2019

Albayrak, Twitter hesabından da toplantıya ilişkin yaptığı açıklamada, piyasalardaki likidite ve kredi büyümesine ilişkin gelişmeler, yeni finansal mimari çalışmaları ve 2. çeyrekte başlatılacak yapısal düzenlemeler başta olmak üzere çok sayıda konunun ele alındığını belirtti.

Kaynak: TRT Haber