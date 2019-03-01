Ekonomi

Merkez Bankası'nın brüt rezervleri 100 milyar doları aştı

01 Mart 2019 Cuma 17:32 - Son Güncelleme 01 Mart 2019 Cuma 17:34

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Merkez Bankası’nın brüt rezervleri son 6 aylık dönemde 16 milyar dolar artarak 100 milyar dolar seviyesinin üzerine çıktı." dedi.

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