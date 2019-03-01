Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter’dan paylaştığı mesajında, dengelenme döneminin etkisini her alanda gösterdiğini belirtti.
Albayrak, “Merkez Bankası’nın brüt rezervleri son 6 aylık dönemde 16 milyar dolar artarak 100 milyar dolar seviyesinin üzerine çıktı.” ifadelerini kullandı.
Dengelenme dönemi etkisini her alanda gösteriyor. Merkez Bankası’nın brüt rezervleri son 6 aylık dönemde 16 milyar dolar artarak 100 milyar dolar seviyesinin üzerine çıktı. pic.twitter.com/QAo6I6yavC— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) March 1, 2019
Kaynak: TRT Haber