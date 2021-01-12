"Türkiye'nin meyve deposu" olarak anılan ve verimli topraklarında birçok ürünün yetiştiği Doğu Akdeniz kentleri, turunçgil üretimi ve ihracatında da önemli rol oynuyor.

Akdeniz İhracatçı Birlikleri verilerine göre, geçen yıl Türkiye, 933 milyon dolarlık turunçgil ihracatı gerçekleştirdi. Bu ihracatın yüzde 71'i Mersin, Hatay ve Adana'dan yapıldı.

3 ilden geçen yıl gerçekleştirilen turunçgil ihracatı, önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 13 artarak 661 milyon 787 bin dolara ulaştı.

Mersin'den 389 milyon 447 bin, Hatay'dan 193 milyon 353 bin ve Adana'dan 78 milyon 985 bin dolarlık turunçgil ihracatı yapıldı.

[Fotoğraf: AA]

Trabzon ve Şırnak'tan da ihracat yapılıyor

Ulusal Turunçgil Konseyi Başkanı Kemal Kaçmaz, yapacakları çalışmalarla 2021'de bu ihracat rakamını da artıracaklarına inandıklarını anlattı. Kaçmaz, Doğu Akdeniz'in turunçgil ihracatını sırtladığını söyledi.

"Elverişli iklim özelliklerinden dolayı Akdeniz'de birçok ürünün yetiştiğini görüyoruz. Bu da ihracata olumlu katkı sağlıyor. Turunçgil üretim ve ihracatını Doğu Akdeniz sırtlıyor. Mersin, Hatay ve Adana bu ihracatta ilk 3'te bulunuyor. 2021'deki çalışmalarımız hız kesmeden sürecek ve ihracatımızı her geçen yıl artırmaya devam edeceğiz."

Kaçmaz, söz konusu 3 ili ihracatta Trabzon ve Şırnak'ın takip ettiği bilgisini vererek, "Bu illerimizden Trabzon, Rusya'ya yapılan ihracatta sınır kapısı görevi görmesinden dolayı, Şırnak da Irak'a sınır kapısı olmasından dolayı sıralamada yer alıyor" dedi.