Haber Giriş: 12 Ocak 2021 Salı 11:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Asya borsaları Güney Kore hariç yükseldi
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]
Asya borsalarında alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Güney Kore'de Kospi endeksi negatif ayrıştı.
Japonya'da Nikkei 225 endeksi, dünkü tatilin ardından bugün yüzde 0,1 yükselerek 28.164 puandan kapanırken, dolar/yen paritesi yüzde 0,1 değer kazanarak 104,3 seviyelerinde dengelendi.
Kapanışta Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 2,1 artışla 3.608 puan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,7 düşüşle 3.126 puan oldu.
Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,4 primle 49.460 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,3 kazançla 28.277 puanda seyrediyor.
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