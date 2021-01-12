36 ilde güneş enerjisine dayalı 74 mini Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) yarışması için daha önce 18-22 Ocak olarak duyurulan başvuru tarihleri ertelendi.

Bu kapsamda, güneşte mini YEKA yarışmaları için başvurular 8-12 Mart tarihlerinde yapılabilecek.

Ayrıca, her bir yarışma için yarışma başlangıç tavan fiyatı kilovatsaat başına 35 kuruş, elektrik enerjisi alım süresi ise sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 15 yıl olarak belirlendi.