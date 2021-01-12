Haber Giriş: 12 Ocak 2021 Salı 11:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Avrupa borsaları karışık seyirle açıldı
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]
Avrupa borsaları, güne karışık seyirle başladı.
Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,32 yükselişle 409,73 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,19 artışla 13.962 oldu.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,14 gerileyerek 6.787 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,08 düşüşle 5.658 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde yatay seyirle 8,363 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,14 azalarak 22.690 puanda bulunuyor.
Euro/dolar paritesi, şu dakikalarda yüzde 0,10 artışla 1,2161 seviyesinden işlem görüyor.
Etiketler: Borsa
Son Haberler
- 12:16
- 12:15
- 12:13
- 12:21
- 12:14
Sıradaki Haber
Asya borsaları Güney Kore hariç yükseldi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz