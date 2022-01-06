Türkiye'nin ihracatının büyük bölümü 2 bin kilometrelik mesafeye yapılıyor. İhracat menzilini uzatmayı hedefleyen Ticaret Bakanlığı, uzun süredir üzerinde çalıştığı Uzak Ülkeler Stratejisi'ni kısa süre içinde tanıtmayı planlanlıyor.

ABD, Uzak Doğu ve Latin Amerika ülkelerine öncelik verilmesi bekleniyor.

Strateji kapsamında belirlenen 18 hedef ülke ise şöyle; ABD, Avustralya, Brezilya, Çin, Endonezya, Filipinler, Güney Afrika, Güney Kore, Hindistan, Japonya, Kanada, Malezya, Meksika, Nijerya, Pakistan, Şili, Tayland ve Vietnam.

82 milyar dolar ihracat yapılması öngörülüyor

Bakanlığın çalışmasına göre Türkiye, ortalama 8 bin 500 kilometre mesafede yer alan 18 ülkenin 8,2 trilyon dolar değerindeki ithalatından yüzde 0,26 pay alabiliyor. Bakanlık, bu pazarlara açılarak ihracatı 82 milyar dolar seviyesine taşımayı öngörüyor.

Bakanlık, Uzak Ülkeler Stratejisi'ni destekleyecek Yurt Dışı Lojistik Merkezleri Projesi'nde de sona yaklaştı.

Belirlenen ülkelere ihracat yüzde 42,2 arttı

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Türkiye, 2020 yılında bu 18 ülkeye 18 milyar 999 milyon 738 bin dolarlık ihracat gerçekleştirirken, bu rakam geçen yıl yüzde 42,2 artışla 27 milyar 16 milyon 919 bin dolara ulaştı.

Bu ülkeler arasında en fazla ihracat 12,9 milyar dolara yaklaşan tutarla ABD'ye gerçekleşti. ABD'ye ihracat geçen yıl, bir önceki yıla kıyasla yüzde 45 arttı.

Çin'e bu dönemde yüzde 26,2 artışla 3,3 milyar dolarlık ihracat yapıldı. Kanada'ya ihracat yüzde 67,8'lik artışla 1,6 milyar dolara yaklaşırken Hindistan'a ihracat yüzde 34,4 artışla 1,2 milyar doları aştı.

Şili'ye ihracat yüzde 122,2 arttı

Oran bazında en fazla ihracat artışı ise yüzde 122,2 artışla Şili'ye gerçekleşti. Türkiye, geçen yıl bu ülkeye 593,3 milyon dolarlık ihracat yaptı.

Brezilya'ya ihracat yüzde 77,4 artışla 995,6 milyon doları aştı. Meksika'ya ihracat yüzde 55,5 artışla 755,6 milyon dolar, Güney Afrika'ya ihracat da yüzde 50,2'lik artışla 883,4 milyon dolar oldu.