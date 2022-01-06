Geçen yıl 200'e yakın ülke, özerk ve serbest bölgeye satış yapan sektör, önceki yıla kıyasla yüzde 15 artışla 29 milyar 342 milyon 795 bin dolarlık ihracata imza attı.

Ülkeler grubu bazında bakıldığında 2021 yılında AB ülkeleri, Türkiye'nin otomotiv ihracatında yüzde 64,6 payla ilk sırada yer aldı.

Bu ülkelere geçen yıl 2020'ye göre, yüzde 11 artışla 18 milyar 966 milyon 187 bin dolarlık ihracat yapıldı. AB ülkeleri, otomotiv ihracatında en önemli pazar konumunu korudu.

Birleşik Krallık'ın AB'den ayrılmasıyla dahil olduğu "Diğer Avrupa ülkeleri" grubuna dış satım ise yüzde 32 artışla 3 milyar 581 milyon 195 bin dolara ulaştı.

Ana pazar Almanya'ya 4,1 milyar dolarlık ihracat

Geçen yıl en çok ihracat yapılan ülkelere bakıldığında, Türkiye otomotiv endüstrisinin ana pazarı Almanya, 2020'ye kıyasla yüzde 17 artışla en çok otomotiv ihracatı yapılan ülke olarak dikkati çekti.

Türkiye'den Almanya'ya 2020'de 3 milyar 569 milyon 893 bin dolar olan otomotiv ihracatı, 2021'de 4 milyar 167 milyon 666 bin dolara yükseldi.

Almanya'yı yüzde 14 artışla ikinci ana pazar olan Fransa takip etti. 2020'de 2 milyar 962 milyon 942 bin dolar otomotiv ihracatının yapıldığı Fransa'ya, 2021'de ise 3 milyar 371 milyon 418 bin dolarlık dış satım gerçekleştirildi.

Otomotiv ihracatında Birleşik Krallık yüzde 39 artış ve 3 milyar 93 milyon 557 bin dolarla 3'üncü, İtalya yüzde 15 yükseliş ve 2 milyar 448 milyon 548 bin dolarla 4'üncü, İspanya yüzde 15 artış ve 1 milyar 606 milyon 540 bin dolarla 5'inci sırada yer aldı.

En çok ihracat yapılan ilk 10 ülke sıralamasında 7'si AB ülkesi olarak kayıtlara geçti.