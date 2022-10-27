Türkiye İstatistik Kurumu, bu yılın ağustos-eylül dönemine ilişkin turizm istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, turizm geliri temmuz, ağustos ve eylül aylarından oluşan III. çeyrekte bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 27,1 artarak 17 milyar 952 milyon 361 bin dolar oldu. Turizm gelirinin yüzde 14,3'ü yurt dışı ikametli vatandaşlardan elde edildi.

Ziyaretçiler, seyahatlerini bireysel olarak veya paket tur aracılığıyla organize ettiler. Bu çeyrekte yapılan harcamaların 12 milyar 562 milyon 557 bin dolarını kişisel harcamalar, 5 milyar 389 milyon 804 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu.

Bu çeyrekte sağlık ve diğer harcamalar hariç bütün harcama türleri geçen yılın aynı çeyreğine göre arttı. Paket tur harcamaları (ülkemize kalan pay) yüzde 110,5, spor, eğitim, kültür harcaması yüzde 81,7, uluslararası ulaştırma harcaması yüzde 35,7 arttı.

Ziyaretçiler yüzde 75,1 ile en çok "gezi, eğlence, sportif ve kültürel faaliyetler" amacıyla ülkemizi ziyaret etti. İkinci sırada yüzde 17,8 ile "akraba ve arkadaş ziyareti", üçüncü sırada ise ile yüzde 2,6 ile "alışveriş" yer aldı. Yurt dışı ikametli vatandaşlar ise ülkemize yüzde 64,5 ile en çok "akraba ve arkadaş ziyareti" amacıyla geldi.

Turizm gideri geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 89,3 arttı

Yurt içinde ikamet edip başka ülkeleri ziyaret edenlerin harcamalarından oluşan turizm gideri, geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 89,3 artarak 1 milyar 106 milyon 285 bin dolar oldu. Bunun 907 milyon 483 bin dolarını kişisel, 198 milyon 803 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu.

Yurt dışını ziyaret eden vatandaşlar 2021 yılı III. çeyreğine göre yüzde 137,3 arttı

Bu çeyrekte yurt dışını ziyaret eden vatandaş sayısı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 137,3 artarak 2 milyon 72 bin 116 kişi oldu. Bunların kişi başı ortalama harcaması 534 dolar olarak gerçekleşti.

