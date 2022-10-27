Türkiye İstatistik Kurumu, ekim ayına ilişkin ekonomik güven endekslerini açıkladı.

Buna göre, bir önceki aya göre ekimde tüketici güven endeksi yüzde 5,3 oranında artarak 76,2 değerini, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 1,8 oranında artarak 102,0 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 0,9 oranında artarak 119,3 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 3,0 oranında artarak 119,4 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 2,8 oranında artarak 90,5 değerini aldı.