Türkiye Sigorta, 9 aylık sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, Türkiye Sigorta, bu yılın 9 ayında toplam brüt prim üretiminde 16 milyar 106 milyon 159 bin 669 TL'ye ulaşarak 2021'in aynı dönemine kıyasla yüzde 109 artış kaydetti.

Ürün bazında değerlendirildiğinde geçen yıla göre en yüksek artış yüzde 422 ile hukuksal koruma branşında 91 milyon 568 bin 690 TL prim üretimi ile gerçekleşti.

Türkiye Sigorta, hava araçları branşında yüzde 236 büyümeyle 73 milyon 482 bin 237 TL prim üretimi ve kara araçları sorumluluk branşında da yüzde 203 büyüme oranıyla 4 milyar 465 milyon 300 bin 442 TL'ye ulaştı.

Diğer branşlar bazında bakıldığında Türkiye Sigorta, geçen yıla göre yüzde 149 artışla kaza branşında 876 milyon 6 bin 294 TL prim üretimi elde etti.

Ayrıca, kara araçları branşında yüzde 123'lük artış kaydeden şirket, 1 milyar 680 milyon 545 bin 481 TL'ye ulaştı.

Türkiye Sigorta, nakliyat branşında yüzde 95 büyümeyle 88 milyon 313 bin 791 TL, yangın ve doğal afetler branşında yüzde 84'lük yükselişle 2 milyar 745 milyon 123 bin 309 TL, genel zararlar branşında de yüzde 73'lük artışla 4 milyar 836 milyon 979 bin 925 TL prim üretti.

Şirket ayrıca, hastalık/sağlık branşında 588 milyon 129 bin 839 TL, kredi branşında 43 milyon 462 bin 769 TL, genel sorumluluk branşında de 319 milyon 290 bin 995 TL'ye erişti.

Türkiye Sigorta, su araçları branşında 187 milyon 208 bin 864 TL ve kefalette 17 milyon 498 bin 589 TL prim üretimi kaydetti.