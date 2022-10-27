Haber Giriş: 27 Ekim 2022 Perşembe 08:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
KKM'de yeni karar: Kurumların vergi istisnası 30 Eylül bilançosu için de uygulanacak
[Fotograf: AA]
Şirketler, 30 Eylül bilançolarındaki dövizi, yıl sonuna kadar kur korumalı mevduat sisteminde tutarsa vergi ödemeyecek.
Konuyla ilgili Cumhurbaşkanlığı kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre, kurumların 30 Eylül 2022 tarihli bilançolarında yer alan yabancı paralarını bu yıl sonuna kadar Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi kapsamında dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevirmeleri ve bu suretle elde edilen Türk lirası varlığı en az üç ay vadeli Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarında değerlendirmeleri durumunda oluşan vade sonunda elde edilen faiz ve kar payları ile diğer kazançlar kurumlar vergisinden muaf olacak.
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