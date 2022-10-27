Kampanyadan yararlanmak isteyen yolcular, 11 Nisan 2023'e kadar satın alacakları biletler ile 1 Kasım 2022-13 Nisan 2023 arasında yurt içinde aileleri ile yüzde 20 indirimli olarak seyahat edebilecek.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hariç, tüm yurt içi direkt ve aktarmalı uçuşları kapsayan kampanyadan faydalanabilmek için biletleme tarihi ve uçuş tarihi arasında en az 2 gün olması gerekiyor.