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Ekonomi
AA 09.08.2024 11:40

Türkiye'nin toplam kurulu gücünün yüzde 14'ü güneşten

Türkiye'nin güneş enerjisinde kurulu gücü 7 Ağustos itibarıyla 16 bin megavatı geçerek toplam kurulu gücün yüzde 14'ünü oluşturdu.

Türkiye'nin toplam kurulu gücünün yüzde 14'ü güneşten

Türkiye Elektrik Anonim Şirketi (TEİAŞ) verilerine göre, Türkiye'nin elektrik kurulu gücü 7 Ağustos itibarıyla 111 bin 463 megavata, güneş enerjisi kurulu gücü ise 16 bin 4 megavata ulaştı.

Böylece güneş enerjisinin toplam kurulu güç içindeki payı yüzde 14 olarak kayıtlara geçti.

Güneş enerjisinde kurulu güç 78 şehre yayılan santrallerden oluşurken, 35 ilde 111 megavatlık kapasitenin üzerinde güneş santrali bulunuyor.

Söz konusu kaynakta 2014'te 40 megavat olan kurulu güç, 10 yılda 16 bin megavatı aşarak büyümesini sürdürdü.

Ağırlıklı olarak lisanssız santrallerin oluşturduğu güneş enerjisi kurulu gücü "dağıtık" yapısıyla öne çıkarken, Türkiye'nin 78 ilinde farklı ölçekte güneş enerjisi santrali bulunuyor.

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