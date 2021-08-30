Türk savunma sanayii son dönemde ardı ardına yaptığı hamlelerle, dünya lideri olma yolunda hızla ilerliyor. İnsansız hava ve kara araçları, savaş gemileri, tanklar, akıllı mühimmatlar, atış kontrol sistemleri ile savunma sanayiinde yerlilik payı her geçen gün artıyor.

Hava, deniz ve kara kuvvetleri envanterine milli silahların da dahil olmasıyla büyüme süreci başladı, Milli Teknoloji Hamlesi hız kazandı.

Türkiye ithalatçı ülke konumundan çıkarak, son 10 yılda ihracatçı ülkeler seviyesine yükseldi.

Milli ürünlerin ihracatı yüzde 45 arttı

İHA ve SİHA'ların da dahil olduğu tamamen milli imkanlarla üretilen ürünlerin ihracatı, yılın ilk yarısında yüzde 45 artarak 1 milyar 341 milyon dolara yükseldi. Son 10 yıldaki artış ise yüzde 224'ü buldu.

7 Türk şirketi, savunma sanayinde "Yüksek Kaliteli Küresel Rekabet Listesi"ne girmeyi başardı.

169 ülkeye ihracat

Sektör, ilk 6 ayda 169 ülkeye savunma sistemi ihraç etti. Türk savunma sanayi ihracatında en büyük pay Amerika Birleşik Devletleri'nin. ABD’yi Avrupa Birliği ve Orta Doğu ülkeleri izliyor.

Savunmanın genel ihracattaki payı 3,5 seviyesinde

Türkiye, dünyanın en büyük 14. savunma silahları ihracatçısı konumuna yükseldi.

Savunma ve havacılık sanayi sektörünün genel ihracattaki payı 2020'de yüzde 3,5 seviyesinde oldu.

Ancak hedef 2035 yılında yüzde 425 ihracat artışıyla yüzde 30'luk ihracat payı.

Sanayi üretimi ikinci çeyrekte yüzde 41,1 arttı

Savunmanın da arasında bulunduğu sanayi üretimi 2021 yılı ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 41,1 arttı.