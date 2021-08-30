Cuma günü 71,17 dolara kadar düşen Brent petrolün varil fiyatı, günü 72,70 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.22 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,40 azalışla 71,68 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 68,36 dolardan alıcı buldu.

Önceki hafta yüzde 9'a yakın düşüş kaydeden petrol fiyatları, geçen hafta cuma gününe kadar ise yüzde 9'a yakın yükseldi.

Brent petrolde teknik olarak 71,80 ile 71,93 dolar aralığının direnç, 70,90 ile 70,82 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.