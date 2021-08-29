Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, Twitter'dan, "Lütfen not alalım" başlığıyla bir hatırlatmada bulundu.

Ekşi, "İç hatlarda 6 Eylül'den sonra seyahat edecek yolcularımız ya aşı kartını ibraz edecek ya da PCR testi yaptırıp, negatif olduğunu ibraz edecektir." ifadelerini kullandı.