Haber Giriş: 29 Ağustos 2021 Pazar 14:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Türk Hava Yollarından 6 Eylül hatırlatması
THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, iç hatlarda 6 Eylül'den sonra seyahat edecek yolcuların ya aşı kartını ya da PCR testinin negatif olduğunu ibraz edeceğini belirtti.
Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, Twitter'dan, "Lütfen not alalım" başlığıyla bir hatırlatmada bulundu.
Ekşi, "İç hatlarda 6 Eylül'den sonra seyahat edecek yolcularımız ya aşı kartını ibraz edecek ya da PCR testi yaptırıp, negatif olduğunu ibraz edecektir." ifadelerini kullandı.
Etiketler: THY
Son Haberler
- 14:22
- 14:37
- 14:03
- 14:13
- 13:45
Sıradaki Haber
TUSAŞ, ikinci uydu ihracatına hazırlanıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz