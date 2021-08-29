Antalya tatilini Türkiye'de geçirmek isteyenlerin gözde adresi. Dünyanın en önemli turizm destinasyonları arasında yer alan Antalya'ya günde ortalama 70 bin turist geliyor.

Bu yıl koronavirüs salgınına rağmen yılın ilk 8 ayında Antalya, 5 milyonu aşkın turisti ağırladı. 2020 yılının aynı döneminde Antalya'ya gelen turist sayısı 1,5 milyonda kalmıştı. Bu yıl yüzde 253 oranında bir artış gerçekleşti.

Ağustos ayını yüzde 80'lik doluluk oranları ile geçiren Antalya otellerine Eylül ve Ekim aylarında da talep yoğun.

Antalya'nın ciddi turist çekmesinde turizm çalışanlarının yüksek oranda aşılanmasının payı büyük.

Antalya Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz, turizm personelinin aşılanmış olmasının, bununla birlikte dönen tatilcilerin de Türkiye hakkındaki referansları ve tesislerin çok daha rahat ve özgür hayat sunmasının, Antalya'yı öne çıkardığını söyledi.

Uzmanlar seyahat kısıtlaması kararlarının artık sadece aşı olmayanlara yönelik alınacağını düşünüyor.

Artık aşı olmayanlara ciddi yaptırımlar geldiğini hatırlatan Yavuz, "Önümüzdeki yılın ben bundan sonra sadece aşılanmış olanlar için bir tatil yılı olacağını düşünüyorum" dedi.

Turizmin Başkenti Antalya, yıl sonuna kadar 7 milyonun üzerinde turist ağırlamayı hedefliyor.

Haber: Ali Bayraklı