Puslu 7.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
TRT Haber 11.12.2023 10:00

Türkiye'nin sanayi üretimi arttı

Sanayi üretim endeksi, ekimde aylık bazda yüzde 0,4 azaldı, yıllık bazda yüzde 1,1 artış gösterdi.

Türkiye'nin sanayi üretimi arttı
[Fotograf: AA]

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayına ilişkin sanayi üretim endeksi sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, ekimde madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,7, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,3 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 3,5 arttı.

Sanayi üretimi aylık yüzde 0,4 azaldı

Madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 3,2 artarken, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 0,3 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 2,3 azaldı.

ETİKETLER
Sanayi Üretimi Son Dakika TÜİK
Sıradaki Haber
VİOP'ta endeks haftaya yükselişle başladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:07
Bakan Şimşek: Uygulamaya koyduğumuz politikaların sonuçlarını alıyoruz
11:04
Türkiye'nin güneş enerjisi potansiyeli tüketimin yüzde 45'ini karşılayabilir
11:10
Manisa'da iki araç kafa kafaya çarpıştı: 7 yaralı
10:49
Terör örgütü PKK'nın sözde cephane sorumlusu etkisiz hale getirildi
10:55
Eyüpsultan’da restorana silahlı saldırı: 2'si ağır 5 yaralı
10:53
AB dışişleri bakanları Batı Şeria'da şiddete başvuran yerleşimcilere yönelik yaptırımları görüşecek
Konya'da otobüs şoförlerine engellileri daha iyi anlamaları için eğitim veriliyor
Konya'da otobüs şoförlerine engellileri daha iyi anlamaları için eğitim veriliyor
FOTO FOKUS
İstanbul'da düğün konvoyunda kaza
İstanbul'da düğün konvoyunda kaza
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ