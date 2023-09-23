Türkiye'nin makine ihracatı 18,6 milyar dolara yükseldi

Makine İhracatçıları Birliği'nden (MAİB) yapılan açıklamaya göre, makine imalat sanayisinin ihracatı, bu yılın ocak-temmuz döneminde serbest bölgeler dahil edildiğinde 18,6 milyar dolara ulaştı.

En fazla ihracat gerçekleştirilen 5 Avrupa ülkesi olan Almanya, İtalya, Birleşik Krallık, Fransa ve İspanya'da düşüş yaşanırken, makine fiyatlarındaki yükselişin etkisiyle gelirler yüzde arttı. Kilogram başına ortalama ihracat birim fiyatlarının 7,2 dolar olduğu sektörde, ABD ve Rusya'ya yapılan ihracatta birim fiyatlar 10 doların üzerinde seyretti.

Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmeleri yer alan Makine İhracatçıları Birliği (MAİB) Başkanı Kutlu Karavelioğlu, küresel enflasyonla mücadelenin henüz istenen sonuçları vermediği bu dönemde, sıkılaşma eğilimlerinin büyüme oranları üzerindeki baskısının sürdüğünü bildirdi.

Gelecek 8-9 aylık sürecin işletmelerin yeni gelişmelere karşı dirençli olması gereken bir dönem olacağını kaydeden Karavelioğlu, şu bilgileri verdi:

"Makine ihracatımızın yüzde 61,2'sini yaptığımız Avrupa'da faiz artışlarının sürme ihtimali, zayıf büyümenin yıl sonuna kadar devam etmesi anlamına geliyor. Bu süreç en yüksek üretim ve pazar entegrasyonumuzun bulunduğu Almanya'da, iki büyük pazarı Rusya ve Çin ile ticaretindeki sınırlamalar nedeniyle bir küçülme dönemi olarak yaşanabilir.

Bununla birlikte, Almanya'nın tüm sıkıntılı dönemlerinde Türkiye'deki makine imalatçılarının üretim ve rekabet gücünden daha fazla yararlanmak ihtiyacı duymuş olduğunu, bütün zorlu süreçlerin yeni iş birliklerinin geliştirilmesi konusunda sıra dışı fırsatlar sunduğunu gözden kaçırmamalıyız."

"Gelişmiş ülkelerin üretiminin daraldığı ilk yarıda bizim üretimimiz yüzde 9,7 arttı"

Kutlu Karavelioğlu, dünyada son yılların en düşük büyüme rakamlarının gerçekleştiği bir çeyreği ve küresel ticaretin hızlı daraldığı bir yılı geride bırakırken, makine ihracatındaki yüzde 11,1'lik artışın rakiplerini kıskandırdığını söyleyebileceklerini vurguladı.

Gelişmiş ülkelerin makine üretiminin daraldığı ilk yarıda Türkiye'nin üretimlerinin yüzde 9,7 arttığını kaydeden Karavelioğlu, "Finansmana erişimin tüm dünyada zorlaştığı ve yatırım maliyetlerinin işletmelerin iştahını kestiği bu ortamda, ihracatımızı artırmanın yeni yollarını arayacağız." ifadesini kullandı.

Karavelioğlu, Türkiye'de makine ve teçhizat yatırımlarındaki artışa işaret ederek, bu artışın büyüme verileri açısından olumlu olduğunu anlattı.

Yılın 7 ayında Çin'in Türkiye'ye 7 makine ihracatı yaptığını kaydeden Karavelioğlu, "İhracatta karşılaştığımız yüzde 35'lik vergileri düşününce Çin ile serbest ticaret anlaşması imzalasak yeridir diyoruz." değerlendirmesinde bulundu.